İngiltere, Almanya ve Fransa'da yeni sezon heyecanı başlıyor

Avrupa'nın 5 büyük liglerinden olan Bundesliga, Premier Lig ve Ligue 1'de sezon başlıyor.

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında, Crystal Palace sezonun iddialı takımlarından Arsenal'i TSİ 22.00'de konuk edecek.



Bundesliga'da son 10 sezondur şampiyonluk kupasını kaldıran Bayern Münih ise ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile TSİ 21.30'da kozlarını paylaşacak.



Ligue 1'in açılış karşılaşması ise Olimpik Lyon ile Ajaccio arasında TSİ 22.00'de başlayacak.

Üç ligin ilk hafta programları ise şöyle:

PREMİER LİG



Yarın: Crystal Palace-Arsenal.



6 Ağustos Cumartesi: Fulham-Liverpool, Bournemouth-Aston Villa, Leeds United-Wolverhampton, Newcastle United-Nottingham Forest, Tottenham-Southampton, Everton-Chelsea.



7 Ağustos Pazar: Leicester City-Brentford, Manchester United-Brighton&Hove Albion, West Ham United-Manchester City.



BUNDESLİGA

Yarın: Eintracht Frankfurt-Bayern Münih.



6 Ağustos Cumartesi: Bochum-Mainz, Augsburg-Freiburg, Wolfsburg-Werder Bremen, Union Berlin-Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen.



7 Ağustos Pazar: Stuttgart-Leipzig, Köln-Schalke 04.



LİGUE 1

Yarın: Olimpik Lyon-Ajaccio.



6 Ağustos Cumartesi: Clermont-PSG, Strasbourg-Monaco.



7 Ağustos Pazar: Toulouse-Nice, Lille-Auxerre, Lens-Brest, Montpellier-Troyes, Angers-Nantes, Rennes-Lorient, Olimpik Marsilya-Reims.



CITY VE LIVERPOOL HÜCÜM HATTINI GÜÇLENDİRDİ

Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süre gelirlerinde önemli bir gerileme yaşayan Avrupa kulüpleri, geçen sezon tribünlerin yeniden dolmasıyla bütçelerini artırarak bu sezon için önemli transferlere imza attı.



Alman sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Norveçli yıldız santrfor Erling Haaland için Borussia Dortmund'a 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek hücum hattına önemli bir katkı sağladı.



Manchester City, orta saha bölgesi için ise Leeds United'ta forma giyen İngiliz oyuncu Kalvin Phillips'e 48,75 milyon euro bonservis bedeli verdi. Kaleye de takviye yapan Manchester City, Bielefeld ile sözleşmesi sona eren Alman Stefan Ortega'yı bonservissiz renklerine bağladı.



Şampiyonluğun favori adaylarından Liverpool ise Uruguaylı santrfor Darwin Nunez için Benfica'yla 75 milyon euroya anlaşma sağladı ve yaz transfer sezonunun en pahalı ikinci transferine imza attı.



Liverpool, diğer transferlerinde ise genç oyunculara ağırlık verdi ve Fulham'dan Fabio Carvalho (19) ve Aberdeen'den Calvin Ramsay (18) için toplam 11 milyon euroya yakın bonservis ödedi.

CHELSEA EKSİKLERİNİ GİDERDİ

Rus iş insanı Roman Abramovich'in 19 yıldır sahipliğini üstlenmesinin ardından Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından bu yaz satın alınan Chelsea, transferde hız kesmedi.



Antonio Rüdiger ve Andreas Christensen gibi önemli savunma oyuncularıyla yollarını ayıran ve Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu Inter'e kiralayan Londra temsilcisi, Manchester City'nin önemli oyuncularından İngiliz Raheem Sterling için 56,2, Napoli'de forma giyen Senegalli stoper Kalidou Koulibaly için 38 milyon euro ödeme yaptı. İngiliz Carney Chukwuemeka ve ABD'li kaleci Gabriel Slonina gibi genç yetenekler de kadroya dahil edildi.



İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetiminde sezona zirve parolasıyla başlamayı hedefleyen Tottenham ise önemli transferlere imza attı. Everton'ın Brezilyalı forveti Richarlison (58 milyon euro), Brighton'ın Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma (29,2 milyon euro), Middlesbrough'un İngiliz oyuncusu Djed Spence'i (14,7 milyon euro) renklerine bağlayan Tottenham, Barcelona'dan İspanyol stoper Clement Lenglet'i kiralık, Inter'den Ivan Perisic'i ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.



Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Manchester United'ın en dikkat çekici transferi ise 57,37 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'tan transfer edilen Arjantinli stoper Lisandro Martinez oldu.



Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i bedelsiz kadrosuna katan United, PSV Eindhoven'ın Hollandalı beki Tyrell Malacia için de 15 milyon euro ödedi.

ARSENAL DE KADROSUNA TAKVİYE YAPTI

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminin en öne çıkan takımlarından biri de Arsenal oldu.



Manchester City'nin Brezilyalı forveti Gabriel Jesus ile Ukraynalı sol beki Oleksandr Zinchenko için toplam 87,2 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Arsenal, Porto'dan Fabio Vieira, Sao Paulo'dan Marquinhos ve ABD'li kaleci Matt Turner'la kadrosuna derinlik kattı.

BAYERN MUNIH KADRODA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Transfer sezonlarını son yıllarda suskun geçirmeyi tercih eden Bundesliga ekibi Bayern Münih, bu stratejisini değiştirerek harekete geçti.



Art arda 11. şampiyonluğunu hedefleyen Bavyera temsilcisi, Liverpool'un yıldızlarından Senegalli Sadio Mane, Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, Ajax'ın orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ve Rennes'in genç yeteneği Fransız santrfor Mathys Tel'in bonservisleri için toplam 137,5 milyon euro kasasından çıkardı.



Polonyalı yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin Barcelona gitmesiyle en önemli oyuncularından birini yitiren Alman ekibi, ile anlaştığı Alman ekibin ile anlaşmasının ardından Alman ekibi, Ajax ile sözleşmesi biten Faslı bek oyuncusu Noussair Mazraoui'yi ise bedelsiz transfer etti.

DORTMUND, HALLER'DE KÖTÜ HUYLU TÜMÖR TESPİT EDİLMESİYLE SARSILDI

Manchester City'ye transfer olan Haaland'ın boşluğunu Ajax'ın Hollandalı golcüsü Sebastien Haller ile dolduran Borussia Dortmund, sezon öncesi İsviçre'deki kampta oyuncuda kötü huylu testis tümörü tespit edilmesiyle büyük şok yaşadı. Kemoterapiye giren ve sezonu büyük ihtimalle kapatan Haller'in yokluğunda Borussia Dortmund'un hücum hattına takviye yapması bekleniyor.



Dortmund ekibi, Salzburg'un Alman santrforu Karim Adeyemi, Freiburg'un Alman stoperi Nico Schlotterbeck, Köln'de forma giyen milli orta saha oyuncusu Salih Özcan ve Bayern Münih'ten ayrılan savunma oyuncusu Niklas Süle'yi de renklerine bağladı.



Ligde zirve hedefleyen diğer takım Leipzig'in en dikkat çekici transferleri ise Hoffenheim'dan 26 milyon euroya kadroya katılan Alman sol bek David Raum ile Wolfsburg'tan 12 milyon euroya transfer edilen Avusturyalı orta saha oyuncusu Xaver Schlager oldu.

PSG KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Ligue 1'de son yıllara damga vuran şampiyonluğun favori adayı Paris Saint-Germain (PSG), önemli transferlerini Portekiz liginden yaptı.



Porto'nun orta saha oyuncusu Vitinha için 41,5 milyon euro, Sporting Lizbon'un sol beki Nuno Mendes için 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyen PSG, Leipzig'in Fransız sağ beki Nordi Mukiele'yi ise 12 milyon euroya renklerine bağladı. Fransa temsilcisi, 20 yaşındaki santrfor Hugo Ekitike'yi de Stade Reims'ten kiraladı.

MARİSLYA KADROYU YENİLEDİ

Kadrosuna yapılanmaya giren Olimpik Marsilya, 10 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncu Cengiz Ünder'in bonservisini 8,4 milyon euroya Roma'dan alan Fransa temsilcisi, İspanyol kaleci Pau Lopez, Fransız orta saha Matteo Guendouzi, Kolombiyalı ve Polonyalı santrforlar Luis Suarez ile Arkadiusz Milik, Fransız orta saha Jonathan Clauss, 19 yaşındaki stoper Isaak Toure, Demokratik Kongolu savunmacı Chancel Mbemba'yı transfer ederken, İspanyol kaleci Ruben Blanco ile Portekizli sol bek Nuno Tavares'i ise kiralık olarak kadroya dahil etti.



Ligin öne çıkan diğer transferini ise Liverpool'un Japon oyuncusu Takumi Minamino'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine katan Monaco gerçekleştirdi.