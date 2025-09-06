İngiltere-Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri

İngiltere, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapamında K grubunda Andorra ile mücadele edecek. Grubunda 9 puanla ilk sırada yer alan İngiltere, 0 puanlı Andorra karşısında galibiyet arayacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri ise belli oldu. Peki, İngiltere-Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



İNGİLTERE-ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Dünya Kupası Elemeleri K Grubu maçında İngiltere, bugün Andorra'yı konuk ediyor. Birmingham'da bulunan Villa Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



İngiltere: Henderson, Livramento, Stones, Burn, Spence, Rice, J. Henderson, Bowen, Rogers, Rashford, Kane



Andorra: Alvarez, Borra, Olivera, Llovera, San Nicolas, M. Garcia, Martinez, M. Vales, M. Rebes, Cervos, R. Fernandez

