İngiltere-Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri
2026 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, gruptaki bir diğer rakibi Andorra ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise “İngiltere-Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
İngiltere, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapamında K grubunda Andorra ile mücadele edecek. Grubunda 9 puanla ilk sırada yer alan İngiltere, 0 puanlı Andorra karşısında galibiyet arayacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri ise belli oldu. Peki, İngiltere-Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İNGİLTERE-ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası Elemeleri K Grubu maçında İngiltere, bugün Andorra'yı konuk ediyor. Birmingham'da bulunan Villa Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
İngiltere: Henderson, Livramento, Stones, Burn, Spence, Rice, J. Henderson, Bowen, Rogers, Rashford, Kane
Andorra: Alvarez, Borra, Olivera, Llovera, San Nicolas, M. Garcia, Martinez, M. Vales, M. Rebes, Cervos, R. Fernandez
- Etiketler :
- Haberler -
- 2026 Dünya Kupası Elemeleri
- İngiltere
- Maç