İngiltere basını Galatasaray'ın Manchester United zaferini manşetlere taşıdı: 30 yıl sonra cehennem

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın Manchester United karşısında deplasmanda elde ettiği galibiyet, İngiltere'de geniş yankı buldu. Mücadele manşetlere taşındı.



Independent



1993'te Galatasaray deplasmanına gelen Manchester United'ın "Welcome to Hell" sloganıyla karşılanmasını hatırlatarak,

"Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da." denildi.



Guardian



"Galatasaray mağlubiyetiyle Manchester United'ın ızdırabı devam ediyor. Erik ten Hag'ın oyuncuları taraftarın umudunu arada bir canlandırsa da sonuç değişmedi."



Telegraph



"United'ın kendi kendisini sabote etmesi, Teknik Direktör Erik ten Hag'ı büyük bir krizin içerisine soktu. İki golün sahibi 72 milyon poundluk Rasmus Hojlund için zafer gecesi olacak gibi görünüyordu ancak savunmadaki zayıflık sonucu belirledi"



Sky Sports



"Hojlund'un golü Manchester United için olumlu bir tablo ortaya çıkarmış olsa da beraberlik golleriyle bu tamamen değişti. Ten Hag kulübede süngüsü düşmüş bir görüntü çizdi. Icardi'nin son golü ise Galatasaray taraftarlarını çılgın bir sevince, ev sahibi taraftarı ise mutsuz sona doğru sürükledi" Manchester United'ı iki farklı takımla yenen Okan Buruk tarihe geçti Haberi Görüntüle