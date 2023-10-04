İngiltere basını Galatasaray'ın Manchester United zaferini manşetlere taşıdı: 30 yıl sonra cehennem

Telegraph



"United'ın kendi kendisini sabote etmesi, Teknik Direktör Erik ten Hag'ı büyük bir krizin içerisine soktu. İki golün sahibi 72 milyon poundluk Rasmus Hojlund için zafer gecesi olacak gibi görünüyordu ancak savunmadaki zayıflık sonucu belirledi"



Sky Sports



"Hojlund'un golü Manchester United için olumlu bir tablo ortaya çıkarmış olsa da beraberlik golleriyle bu tamamen değişti. Ten Hag kulübede süngüsü düşmüş bir görüntü çizdi. Icardi'nin son golü ise Galatasaray taraftarlarını çılgın bir sevince, ev sahibi taraftarı ise mutsuz sona doğru sürükledi"

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