İngiltere grup lideri olarak tur atladı

Dünya Kupası L Grubu son maçlarında İngiltere , Panama ile karşılaştı.

New York New Jersey stadındaki maçı Katarlı hakemler Abdulrahman Al Jassim, Taleb Al Marri ve Abdulla Al Maqaleh yönetti. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 0-0 biten Gana maçına göre Panama karşısında önemli ölçüde değişikliğe gitti.

Alman teknik adam, Djed Spence, Reece James, Declan Rice, Anthony Gordon ve Noni Madueke'nin yerine Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Morgan Rogers, Bukayo Saka ve Marcus Rashford'a ilk 11'de şans verdi.

İngiltere, yaptığı baskının karşılığını 62'nci dakikada Bellingham'ın golüyle aldı.

67'de Harry Kane durumu 2-0 yaptı.

Kalan bölümde skoru koruyan İngiltere, 7 puanla lider olarak son 32 turuna çıktı. Gruptaki 3 maçını da kaybeden Panama ise turnuvaya veda etti.