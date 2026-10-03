İngiltere, Hırvatistan'ı darmadağın etti
03.10.2026 21:45
Harry Kane tam 78 yıl sonra üst üste 6 deplasmanda gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.
Hırvatların cezası nedeniyle sadece 6 bin çocuğun tribünlere alındığı maçı İngiltere 7-0 kazanırken, rakibine tarihinin en ağır yenilgisini tattırdı.
Hırvatistan millî futbol takımının tarihindeki en farklı mağlubiyeti, 11 Eylül 2018 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık yenilgiydi.
Ve yine Uluslar Ligi'nde Hırvatistan bu sefer İngilizler'den 7 gol yiyerek rekorunu geliştirdi!
A Ligi 3. Grup maçında İngiltere 19 şutta 10 isabet ve 7 tane gol buldu; 6.14'lük korkunç bir gol beklentisi oranı yakaladı.
İngilizler tam 11 net gol fırsatı yakalarken, bunlardan birinde Bukayo Saka'nın topu boş kaleye atamadığının da altını çizelim.
Rijeka'da seyircisiz oynanması gereken maça UEFA'nın izni ile 6000 cocuk alındı; 100 tane de İngiliz.
Maçın golleri Harry Kane (Dk.8 ve 53), Bellingham (Dk.21), Gordon (Dk.39), Bukayo Saka (Dk.45 ve 68), ve Rogers (Dk.87) attı. Bellingham 1 golünün yanısıra 3 tane de asist yaptı.
LİVAKOVİC ŞOKA GİRDİ
Bu yenilgi ayrıca Hırvatistan tarihinin en ağır sonucu oldu. Daha önce Uluslar Ligi'nde 11 Eylül 2008'de İspanya'dan alınan 6-0'lık yenilgi böylece geride kaldı.
Bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Livakovic de kariyerinin en kötü gecesini yaşadı.