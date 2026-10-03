İngiltere, Hırvatistan'ı darmadağın etti

LİVAKOVİC ŞOKA GİRDİ

Bu yenilgi ayrıca Hırvatistan tarihinin en ağır sonucu oldu. Daha önce Uluslar Ligi'nde 11 Eylül 2008'de İspanya'dan alınan 6-0'lık yenilgi böylece geride kaldı.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Livakovic de kariyerinin en kötü gecesini yaşadı.