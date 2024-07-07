İngiltere-Hollanda yarı final maçı ne zaman? Kazanan finale yükselecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda İsviçre'yi 5-3 yenen İngiltere, yarı finale yükseldi. İşte, İngiltere-Hollanda maçı hakkında bilgiler...



İNGİLTERE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere-Hollanda yarı final maçına geri sayım başladı.



10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.



İNGİLTERE 4.KEZ YARI FİNALDE



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 11. kez mücadele eden İngiltere, 4. kez yarı finale yükseldi.



Futbolun beşiği olarak gösterilen ve tarih boyunca önemli kadrolara sahip olan İngiltere, FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna rağmen henüz Avrupa şampiyonluğuna ulaşamadı.



En büyük başarısını 2020'de final oynayarak yakalayan İngilizler, 1968 ve 1996'da yarı final görmüştü.

