İngiltere Lig Kupası'nı Manchester City kazandı
22.03.2026 22:53
Son Güncelleme: 22.03.2026 22:54
Manchester City futbolcuları kupa seramonisinde büyük sevinç yaşadı.
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal’ı 2-0 mağlup eden Manchester City, kupayı 9. kez müzesine götürdü.
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Manchester City, Nico O'Reilly'nin 60 ve 64. dakikalarda attığı gollerle Arsenal'i 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Bu sonuç ile Pep Guardiola, bu kupayı 5 kez kazanan ilk teknik direktör oldu.