İngiltere Lig Kupası'nı Manchester City kazandı

22.03.2026 22:53

Son Güncelleme: 22.03.2026 22:54

Reuters

Manchester City futbolcuları kupa seramonisinde büyük sevinç yaşadı.

AA

İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal’ı 2-0 mağlup eden Manchester City, kupayı 9. kez müzesine götürdü.

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Manchester City, Nico O'Reilly'nin 60 ve 64. dakikalarda attığı gollerle Arsenal'i 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

 

Bu sonuç ile Pep Guardiola, bu kupayı 5 kez kazanan ilk teknik direktör oldu.