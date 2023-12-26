İngiltere Premier Lig'de Boxing Day maçları başlıyor

İngiltere'de 26 Aralık'ta kutlanan bir gelenek olan Boxing Day, 5 lig maçıyla etklinliğin heyecanını artıracak.

Bu yıl Boxing Day etkinliğinde Premier Lig'de şu maçlar yer alıyor:



15:30 Newcastle United - Nottingham Forest

18:00 Bournemouth - Fulham

18:00 Sheffield United - Luton Town

20:30 Burnley - Liverpool

23:00 Manchester United - Aston Villa

BOXING DAY HAKKINDA



Boxing Day'de işletmelerin tamamı kapanır ve insanlar aileleri ile vakit geçirip tatil yapar.



1958'den bu yana Noel ertesi gününe denk gelen Boxing Day'de İngiltere'de arka arkaya karşılaşmalar oynanıyor. Futbolun yanı sıra at yarışı, kriket ve birçok sporda özel organizasyonlar gerçekleştiriliyor.



İnsanlar birbirlerine hediyeler verir ve hediyelerin kutuları açılır.