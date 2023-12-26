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İngiltere Premier Lig'de Boxing Day maçları başlıyor

İngiltere Premier Lig'de Boxing Day heyecanı oynanacak 5 maçla yaşanacak.

İngiltere Premier Lig'de Boxing Day maçları başlıyor

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İngiltere'de 26 Aralık'ta kutlanan bir gelenek olan Boxing Day, 5 lig maçıyla etklinliğin heyecanını artıracak. 

Bu yıl Boxing Day etkinliğinde Premier Lig'de şu maçlar yer alıyor:

15:30 Newcastle United - Nottingham Forest
18:00 Bournemouth - Fulham
18:00 Sheffield United - Luton Town
20:30 Burnley - Liverpool
23:00 Manchester United - Aston Villa

BOXING DAY HAKKINDA

Boxing Day'de işletmelerin tamamı kapanır ve insanlar aileleri ile vakit geçirip tatil yapar.

1958'den bu yana Noel ertesi gününe denk gelen Boxing Day'de İngiltere'de arka arkaya karşılaşmalar oynanıyor. Futbolun yanı sıra at yarışı, kriket ve birçok sporda özel organizasyonlar gerçekleştiriliyor.

İnsanlar birbirlerine hediyeler verir ve hediyelerin kutuları açılır. 

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