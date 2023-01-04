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İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal evinde Newcastle United karşısında puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal sahasında oynadığı maçta Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal evinde Newcastle United karşısında puan kaybetti

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Premier Lig'de lider Arsenal, 3. sıradaki Newcastle United karşısında golsüz beraberlik alarak, puan kaybı yaşadı.

Puanını 44'e çıkaran Arsenal'in en yakın rakibi Manchester City (36) ile arasında puan farkı 8'e indi.

Ligde 4. sırada olan Manchester United ise sahasında oynadığı maçta Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ev sahibi Manchester'ın gollerini Casemiro (Dk. 23), Luke Shaw (Dk. 49) ve Marcus Rahford (Dk. 86) attı. Manchester United puanını 35'e çıkarırken, Bournemouth ise 16 puanla 15. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal evinde Newcastle United karşısında puan kaybetti - 1

GÜNCEL PUAN DURUMU

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal evinde Newcastle United karşısında puan kaybetti - 2

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