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İngiltere Premier Lig'de teknik direktör değişikliği rekoru kırıldı

İngiltere Premier Lig takımları, bu sezon 13 teknik direktör değişikliğine giderek rekor kırdı.

İngiltere Premier Lig'de teknik direktör değişikliği rekoru kırıldı

Avrupa'nın en prestijli ligi olarak kabul edilen Premier Lig, bu kez olumsuz bir rekorla gündeme geldi.

Alman futbol veri sitesi Transfermarkt'a göre, bu sezon içinde takımlar, 13 kez değişikliğine giderek bu alanda lig rekoruna imza attı.

Bu sezon içinde İngiltere Premier Lig'den ayrılan teknik direktörler ve kulüpleri şöyle:

1- Scott Parker (Bournemouth): 30 Ağustos 2022

2- Thomas Tuchel (Chelsea): 7 Eylül 2022

3- Graham Potter (Brighton & Hove Albion): 7 Eylül 2022

4- Bruno Lage (Wolverhampton Wanderers): 2 Ekim 2022

5- Steven Gerrard (Aston Villa): 20 Ekim 2022

6- Ralph Hasenhüttl (Southampton): 7 Kasım 2022

7- Frank Lampard (Everton): 23 Ocak 2023

8- Jesse Marsch (Leeds United): 6 Şubat 2023

9- Nathan Jones (Southampton): 12 Şubat 2023

10- Patrick Vieira (Crystal Palace): 17 Mart 2023

11- Antonio Conte (Tottenham Hotspur): 26 Mart 2023

12- Brendan Rodgers (Leicester City): 2 Nisan 2023

13- Graham Potter (Chelsea): 2 Nisan 2023

EN FAZLA DEĞİŞİKLİK, 2017-18'DE GERÇEKLEŞTİ

İngiltere Premier Lig'de, sezon sonu yapılan değişiklikler eklendiğinde, en fazla teknik direktörün görevine son verildiği dönem ise Manchester City'nin şampiyonluğa uzandığı 2017-18 sezonu (15) oldu.

Sezon içinde 10 teknik direktör değişimi yaşanırken, son lig maçlarının ardından 5 çalıştırıcının daha görevine son verilmişti.

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