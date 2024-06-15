İngiltere-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında Slovenya ile Danimarka karşılaşacak. İşte, İngiltere-Sırbistan maçı hakkında bilgiler...



İNGİLTERE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere-Sırbistan maçı, 16 Haziran Pazar günü yapılacak.



Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.



Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek.

Mücadele, TRT ekranlarında olacak.



TAKIMLARIN ŞAMPİYONA SERÜVENİ



İngiltere, şampiyonanın elemelerinde etkili bir performansa imza attı.



Elemelerde İtalya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele eden İngiltere, grubunu namağlup lider tamamladı. Grupta oynadığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılan İngiltere, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 4 gol gördü.



Sırbistan ise Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile mücadele ettiği 2. sırada tamamlarken, 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.



REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜN



İki ülke arasındaki maçlarda İngiltere'nin rakibine üstünlüğü bulunuyor.



Bugüne kadar iki ülke takımları arasında oynanan 15 karşılaşmanın 6'sını İngiltere, 4'ünü ise Sırbistan kazandı. Raripler arasındaki 5 maç da berabere bitti.



Rekabette İngiltere'nin attığı 25 gole, Sırbistan 21 golle yanıt verdi.



MUHTEMEL İLK 11'LER



İngiltere-Sırbistan maçının muhtemel ilk 11'leri şöyle:



Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic



İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane