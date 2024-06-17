İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk haftasında C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere, Schalke Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



MAÇIN TEK GOLÜ BELLİNGHAM'DAN GELDİ

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çaldığı maçın 11. dakikasında Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham ceza sahası içinde kafayla topu ağlara göndererek İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda İngiltere'nin bir topu direkten dönerken, karşılaşma 1-0 sona erdi.

Öte yandan Sırbistan'da Fenerbahçeli oyuncu Tadic, 61. dakikada Mitrovic'in yerine oyuna dahil oldu.