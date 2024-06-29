İngiltere-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak. İşte, İngiltere-Slovakya maçı hakkında bilgiler...



İNGİLTERE-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



İngiltere-Slovakya mücadelesi, 30 Haziran Pazar günü başlayacak.



Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.



Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MELER ÜÇÜNCÜ MAÇINA ÇIKACAK



Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçında görev alacak.



Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.



3 İSMİN DURUMU BELİRSİZ



İngiltere'nin Slovakya maçı öncesinde 3 oyuncusunun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.



Luke Shaw, Kieran Trippier ve Declan Rice'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.



TAKIMLARIN GRUP PERFORMANSLARI



Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç mutlu sona ulaşamayan İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı.



Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.



İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü.



Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti.



Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu.



Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti.



İNGİLTERE'NİN RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK



İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor.



İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.



İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:



İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane



Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin

