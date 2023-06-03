İngiltere takımı Cardiff City'de Erol Bulut dönemi

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.



Son olarak Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu. 48 yaşındaki teknik adam kariyerine İngiliz ekibi Cardiff City'de devam edecek.

Cardiff City'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Bulut'un pazartesi günü teknik kadro ile tanışacağı ve medyanın sorularını yanıtlayacağı belirtildi.



"ŞEVKİ VE BAŞARIYA OLAN AÇLIĞI BENİ ÇOK ETKİLİYOR"



Cardiff City’nin sahibi Vincent Tan, Bulut’un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Uzun bir araştırmanın sonrasında en iyi adayı seçtiklerine inandığını aktaran Tan, “Cardiff City Teknik Direktörü olarak kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum. Erol, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak engin deneyime sahip. Bu seviyede bir deneyime şu anda ihtiyaç var ve bence kadro için çok değerli olacak. Erol'un şevki ve başarıya olan açlığı beni çok etkiliyor. Konuştuğumuz zaman, onun yoğunluğunun ve sıkı çalışma ahlakının, kulübümüzün geri dönmesini istediğim temel kültürel özelliklerle örtüştüğü gördüm. Avrupa futbolundaki mükemmel geçmişi, Cardiff City'de daha önce sahip olmadığımız bir menajerlik deneyimi standardını temsil ediyor.” şeklinde konuştu.



Cardiff City, geçtiğimiz sezon Championship'i 49 puanla 21'inci sırada tamamlayarak düşme hattının bir basamak yukarısında sezonu bitirmişti.

Bulut, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Gaziantep, Malatya ve Alanya'yı çalıştırmıştı.

