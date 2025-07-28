İngiltere üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
İngiltere 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2025) finalinde İspanya'yı penaltı atışlarıyla yenerek şampiyon oldu.
2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2025) finali İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park'ta oynandı.
İspanya maçın ilk yarısını 25. dakikada Mariona Caldentey'in golüyle 1-0 önde kapattı.
57. dakikada İngiltere, Alessia Russo'nun golüyle oyuna dengeyi getirdi: 1-1.
Maçın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve final müsabakası uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda İspanya'ya 3-1 üstünlük kuran İngiltere, Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
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