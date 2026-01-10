İngiltere'de büyük sürpriz. 6. Lig takımı, turnuvanın son şampiyonu olan Premier Lig ekibini eledi

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Paul Dawson ve 61. dakikada Isaac Buckley-Ricketts kaydetti. Crystal Palace'ın tek sayısı ise 90. dakikada Yeremy Pino'dan geldi.

Bu skorun ardından 6. Lig ekibi Macclesfield, büyük sürprizle bir üst tura adını yazdıran taraf oldu.