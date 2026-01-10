İngiltere'de büyük sürpriz. 6. Lig takımı, turnuvanın son şampiyonu olan Premier Lig ekibini eledi
NTV - Haber Merkezi
Geçtiğimiz sezonun FA Cup şampiyonu Crystal Palace, bu sezon 3. turda 6. Lig takımı Macclesfield'a yenilerek organizasyona veda etti.
İngiltere Ulusal Lig (6. Lig) takımı Macclesfield ile Premier Lig ekibi Crystal Palace, FA Cup 3. Tur maçında karşı karşıya geldi.
The Leasing.com Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Macclesfield'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Macclesfield Teknik Direktörü John Rooney'nin maç sonundaki sevinci.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Paul Dawson ve 61. dakikada Isaac Buckley-Ricketts kaydetti. Crystal Palace'ın tek sayısı ise 90. dakikada Yeremy Pino'dan geldi.
Bu skorun ardından 6. Lig ekibi Macclesfield, büyük sürprizle bir üst tura adını yazdıran taraf oldu.
Maç sonunda Macclesfield takımı büyük sevinç yaşarken, Crystal Palace cephesinde hüzün vardı.
FA Cup'ın son şampiyonu Crystal Palace ise turnuvaya 3. turda veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.