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İngiltere'de Premier Lig'den depremzedeler için 1 milyon sterlin

Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde etkilenen vatandaşlar için 1 milyon sterlin bağış yapılacağı duyuruldu.

İngiltere'de Premier Lig'den depremzedeler için 1 milyon sterlin

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Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından spor camiası art arda desteklerini açıklıyor.

İngiltere'de Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin ölümüne yol açan depremden dolayı üzüntü yaşanıldığı bildirildi.

Premier Lig, depremzedeler için 1 milyon sterlin bağışta bulunacağını duyurdu.

Ayrıca bu hafta ligde oynanacak maçlarda oyuncuların sahaya siyah kol bandı ile çıkacağı belirtildi.

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