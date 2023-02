İngiltere'de Premier Lig'den depremzedeler için 1 milyon sterlin

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından spor camiası art arda desteklerini açıklıyor.



İngiltere'de Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin ölümüne yol açan depremden dolayı üzüntü yaşanıldığı bildirildi.



Premier Lig, depremzedeler için 1 milyon sterlin bağışta bulunacağını duyurdu.



Ayrıca bu hafta ligde oynanacak maçlarda oyuncuların sahaya siyah kol bandı ile çıkacağı belirtildi.

We are devastated by the tragic impact of the earthquakes in Turkey and Syria.



We are supporting the Disasters Emergency Committee's Turkey-Syria Appeal to deliver aid directly to those in need.



Black armbands will be worn in tribute this weekend.



