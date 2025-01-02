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İngiltere'de VAR'da yeni dönem başlıyor

İngiltere'de hakemler tartışmalı kararlar sonrası VAR'a bakarak taraftara ve ekran başındaki izleyenlere bilgiler verecek.

İngiltere'de VAR'da yeni dönem başlıyor

'de VAR uygulaması için yeni bir karar alındı.

Yeni kararla taraftarlara ve ekran başında izleyenlere maçlardaki kararlar hakkında hakemler tarafından bilgiler verilecek.

Uygulama önümüzdeki hafta oynanacak FA Kupası maçlarında aktif olacak.

Bu karar Türkiye'de uygulanmamış ancak farklı ülkelerde denenmişti.

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