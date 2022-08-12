İngiltere'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında su molası verilecek

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, statlardaki sıcaklığın 30 derece veya üzerinde olması halinde karşılaşmalarda su molaları verilecek.



Bu hafta İngiltere'nin bazı bölgelerinde 30 derecenin üstüne çıkan sıcaklıkların, hafta sonunda 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.



İNGİLTERE'DE HORTUM YASAĞI

Bununla birlikte, 15 milyon kişiye hizmet veren Thames Water, İngiltere'deki olağandışı sıcaklar nedeniyle başkent Londra dahil, ülkenin güneyinde birçok bölgede gelecek haftalarda "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını açıkladı.



Şirketin kısıtlama kararında İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı kaydedildi.

İngiltere'de yaşanan sıcaklar nedeniyle su şirketleri hortum yasağı uygulamayı planlıyor.

"Yasal prosedürler" nedeniyle kısıtlamanın hangi tarihten itibaren uygulamaya konacağı belirtilmedi.



Öte yandan, ekime kadar sürebileceği belirtilen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.



İngiltere'de ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı.



Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, "İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı", Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen "en kurak temmuz" oldu.

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