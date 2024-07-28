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İngiltere'den Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig ekibi Brighton'ın teklifini yükselttiği öne sürüldü. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ise milli futbolcunun takımda tutulması için rapor verdiği kaydedildi.

İngiltere'den Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif

ve Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekiplerin radarına girdi.

hem sarı-lacivertlilerde hem de ay-yıldızlı formayla gösterdiği performansla sezona adeta damga vuran Ferdi için Brighton'ın rekor teklif yaptığı öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, İngiliz ekibinin 27 milyon euroluk teklifini 33 milyon euroya çıkardığı kaydedildi.

MOURINHO RAPOR VERDİ

Ancak Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu'nun takımda tutulması bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla 200 resmi maça çıkan milli oyuncu, bu mücadelelerde 18 gol atıp, 22 asistlik performans sergiledi.

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