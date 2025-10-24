İngiltere'nin köklü kulübünden başvuru: "Bize kayyum atayın"
Dünyanın en eski futbol kulüplerinden biri olan Sheffield Wednesday, kulübe kayyum atanması için başvuruda bulundu.
İngiltere'nin ikinci en üst düzey ligi olan Championship'te kurulan Sheffield Wednesday, 4 Eylül 1867 tarihinde kuruldu ve futbol tarihinin en eski kulüplerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Bu sezona kötü bir başlangıç yapan İngiliz ekibi, yönetim değişikliği gündemiyle karşı karşıya.
ÖDEME KURALLARINI İHLAL ETTİLER
3 Haziran 2025 tarihinde kulübün sahibi Dejphon Chansiri ligin finansal fair-play kurallarını ihlal etmekle suçlanmıştı.
Kaosla geçen birkaç ayın ardından Sheffield Wednesday yönetimi, kulübe kayyum atanması için mahkemeye resmi başvurusunu yaptı.
TRANSFER YASAĞI ALMIŞLARDI
Sheffield Wednesday, finansal fair - play kurallarını ihlal etmesi sebebiyle son iki sezondur transfer yapamıyor.
Yine aynı sebep dolayısıyla 2020-2021 sezonunda İngiliz ekibinin altı puanı silinmişti.
LİGİN SON SIRASINDALAR
Kayyum atanma riskiyle karşı karşıya olan Sheffield Wednesday, şu ana kadar Championship'te çıktığı 11 maçta 6 puan topladı ve ligin son sırasında.