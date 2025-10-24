İngiltere'nin köklü kulübünden başvuru: "Bize kayyum atayın"

İngiltere'nin ikinci en üst düzey ligi olan Championship'te kurulan Sheffield Wednesday, 4 Eylül 1867 tarihinde kuruldu ve futbol tarihinin en eski kulüplerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan İngiliz ekibi, yönetim değişikliği gündemiyle karşı karşıya.

ÖDEME KURALLARINI İHLAL ETTİLER



3 Haziran 2025 tarihinde kulübün sahibi Dejphon Chansiri ligin finansal fair-play kurallarını ihlal etmekle suçlanmıştı.

Kaosla geçen birkaç ayın ardından Sheffield Wednesday yönetimi, kulübe kayyum atanması için mahkemeye resmi başvurusunu yaptı.

