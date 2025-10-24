NTV.COM.TR

İngiltere'nin köklü kulübünden başvuru: "Bize kayyum atayın"

Dünyanın en eski futbol kulüplerinden biri olan Sheffield Wednesday, kulübe kayyum atanması için başvuruda bulundu.

İngiltere'nin köklü kulübünden başvuru: "Bize kayyum atayın"

'nin ikinci en üst düzey ligi olan Championship'te kurulan Sheffield Wednesday, 4 Eylül 1867 tarihinde kuruldu ve tarihinin en eski kulüplerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan İngiliz ekibi, yönetim değişikliği gündemiyle karşı karşıya.

ÖDEME KURALLARINI İHLAL ETTİLER

3 Haziran 2025 tarihinde kulübün sahibi Dejphon Chansiri ligin finansal fair-play kurallarını ihlal etmekle suçlanmıştı.

Kaosla geçen birkaç ayın ardından Sheffield Wednesday yönetimi, kulübe atanması için mahkemeye resmi başvurusunu yaptı.

İngiltere'nin köklü kulübünden başvuru: "Bize kayyum atayın" - 1 Taylandlı iş insanı Dejphon Chansiri, 2015 yılında Sheffield Wednesday'i satın almıştı.

TRANSFER YASAĞI ALMIŞLARDI

Sheffield Wednesday, finansal fair - play kurallarını ihlal etmesi sebebiyle son iki sezondur transfer yapamıyor.

Yine aynı sebep dolayısıyla 2020-2021 sezonunda İngiliz ekibinin altı puanı silinmişti.

LİGİN SON SIRASINDALAR

atanma riskiyle karşı karşıya olan Sheffield Wednesday, şu ana kadar Championship'te çıktığı 11 maçta 6 puan topladı ve ligin son sırasında.

Hamilton: "Birinci olmayı özledim"

Hamilton: "Birinci olmayı özledim"

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...