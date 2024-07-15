Ada futbolu, EURO 2024 finalinin ardından yasta.



Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci finalini kaybeden İngiltere'nin kupa hasreti 58 yıla çıktı.



İspanya'nın zaferiyle biten EURO 2024 için "Rüyanın sonu" diyen İngiliz basınında, manşetler hüzünlüydü.



Guardian "İngiltere için acı ızdırap" şeklinde başlık attı.

HEDEFTEKİ İSİM GARETH



1966'daki Dünya Kupası'ndan beri şampiyonluk göremeyen İngiliz futbolunda, hedefteki isim Gareth Southgate.



Takımını iki kez finale çıkarmasına rağmen zafere ulaşamayan teknik direktör, yıldızlarla dolu kadrosuna oynattığı savunma ağırlıklı futbol yüzünden eleştiriliyor.

7 maçını da kazanarak ulaştığı şampiyonlukla bir ilki başaran İspanya,, EURO 2024'te attığı 14 golle şampiyona rekoru da kırdı.



Turnuvayı NTV'de değerlendiren spor yorumcusu İlker Duralı, İspanya'nın Fransa ve İngiltere gibi savunma takımlarını devirmesiyle, hücum futbolunun yeni moda olacağını düşünüyor.



Duralı, Daha ofansif zihniyetin hakim olacağı bir dönem başlıyor sanki... Daha ofansif bir zihniyette olacak gibi gözüküyor. Golcülerin önemi artık çok net belli oldu.. ..Avrupa futbolunda kendisini gösterecek gibi." dedi.

