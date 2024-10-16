İngiltere'nin yeni teknik direktörü Thomas Tuchel oldu

İngiltere Futbol Federasyonu, EURO 2020 ve EURO 2024'te üst üste final kaybeden Gareth Southgate'in görevine son vermişti.

Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Alman çalıştırıcı, Kanada, Meksika ve ABD'de düzenlenmesi planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine yönelik eleme süreci öncesinde 1 Ocak 2025'te çalışmaya başlayacak.

ÜÇÜNCÜ YABANCI TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Geçtiğimiz sezon Bayern'de kaptan Harry Kane ile yakın çalışan Tuchel, İngiltere Milli Takımları tarihinde Sven-Goran Eriksson ve Fabio Capello'nun ardından bu görevi üstlenen üçüncü yabancı teknik direktör oldu.

İmzanın ardından konuşan Thomas Tuchel'in ifadeleri şu şekilde:



"İngiltere takımına liderlik etme onuruna layık görüldüğüm için çok gururluyum. Bu ülkede oyuna uzun zamandır kişisel bir bağ hissediyorum ve bu bana şimdiden inanılmaz anlar yaşattı. İngiltere'yi temsil etme şansına sahip olmak çok büyük bir ayrıcalık ve bu özel ve yetenekli oyuncu grubuyla çalışma fırsatı çok heyecan verici."