Iniesta derken bambaşka ismi açıkladılar, tarih yazan hocayı gönderdiler
06.03.2026 12:20
Tarih yazan Walid Regragui ile yollarını ayıran Fas Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mohamed Ouahbi getirildi. Bu görev için Iniesta'nın adı geçiyordu.
Fas Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Walid Regragui'nin yerine Mohamed Ouahbi getirildi.
Fas Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, sözleşmenin süresi duyurulmazken "Yeni Milli Takım teknik direktörümüz Sayın Mohamed Ouahbi'ye hoş geldin diyoruz. Bu yeni yolculuğunuzda size en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İLK AFRİKA ÜLKESİ OLMUŞTU
Regragui yönetiminde, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale oynayan ilk Afrika ülkesi olmuştu.
Şili'de düzenlenen 2025 FIFA U20 Dünya Kupası'nda tarihi başarıya imza atan Ouahbi, Fas'ı şampiyonluğa taşımıştı.
Fas Milli Takımı böyle karşılanmıştı
ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANMIŞLARDI
Fas Milli Takımı, Walid Regragui yönetiminde 2022 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olmuştu.
Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, ülkede coşkuyla karşılanmıştı.
Fas Kralı, Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı milli takım oyuncularına kraliyet nişanı vermişti.
Mohamed Ouahbi