"İnşallah bu olmaz" diyen Okan Buruk, Liverpool maçında yapmamaları gerekenleri sıraladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında avantajlı skor almaya çalışacaklarını söyledi.



Buruk, yarın RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya savunma oyuncusu Davinson Sanchez de katıldı.



Kaliteli bir takıma karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da olmak bizim için çok gurur verici. Sadece bizim için değil, Türk futbolu için de çok değerli. Hem ülke puanı için hem de Avrupa'da Türk futbolunu temsil etmek adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. İlk hedefimiz tabii ki birinci maçta üstünlüğü sağlamak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bu sene inişleri çıkışları olsa da rakibimizin çok önemli oyuncuları var. Premier Lig'de şampiyon olma şansları imkansız gibi. O yüzden en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi. Bizim de hedefimiz hem Şampiyonlar Ligi'nde yüksek yerlere gelebilmek hem de Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz ilk maçta kazanarak ikinci maç için önemli bir avantaj elde etmek." diye konuştu.

“İNŞALLAH BU OLMAZ”



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kendisi ve 7 futbolcusunun sarı kart sınırında olduğunu hatırlatarak bu durumu iyi yönetmeleri gerektiğini belirtti.



UEFA'nın maç sayısını dikkate alarak değişikliğe gitmesi gerektiğini savunan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 maç sonrası belki bu sarı kartlarla ilgili bir düşürülme olabilirdi. Şu andaki görüntüde yarı finalde sarı kartlar silinecek. Bu tabii ki birçok oyuncu için çok zor. Maç sayısı arttıkça UEFA'nın bir değişikliğe gitmesi şart. Sarı kart sınırında 7 oyuncumuz var. En zoru bizim için aynı mevkideki oyuncuların sınırda olması. Bunu en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bir yandan maçı en iyi şekilde oynamamız diğer yandan da basit kart görmememiz gerek. Oyun içerisinde her türlü kart olabilir ama basit şekilde kart görmemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü iki tane maç oynayacağız. Önemli bir kadroya sahibiz, önemli oyuncularımız var ama bundan önce aynı mevkide oyuncuların cezalı duruma düştüğü durumlar bize sıkıntı çıkardı. İnşallah bu olmaz." ifadelerini kullandı.



Hedeflerine maç maç düşünerek ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, şöyle devam etti:



“Devler Ligi ve Trendyol Süper Lig'de zorlu maçlar var. Bu birinci maç her şeyden önemli. Burada uzun uzun düşünmeye gerek yok. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Hatta yani yarın bu maçı oynayacağız, daha sonra lig maçımız var, daha sonra tekrar Liverpool ile oynayacağız. O yüzden ilk maç bizim için hedef. Bu yolda çok önemli 16 takım var. Herkesin bir yerlere ulaşma şansı var ama bunları sadece maç maç düşünerek gidebiliriz. Şu anda ilk düşüncemiz Liverpool'a karşı kendi sahamızda avantaj yakalayabilmek. Çünkü çok önemli bir takıma karşı oynayacağız.”

“CEZANIN ÇOK ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, Liverpool ile deplasmanda yapacakları maç için seyirci cezası verilmesinin "adil" olmadığını söyledi.



UEFA'dan gelen cezaya itiraz ettiklerini aktaran 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Belki bu değişecektir, itirazımız yapıldı. Sadece bir yerden bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Orada polislerin de nasıl davrandığı çok önemli. İkinci maçta taraftarımızın yanımızda olması güzel olurdu. Çünkü çok güzel bir stat, çok güzel bir atmosfer var. Daha önce ben futbolcu olarak Anfield'da bulunmuştum. Şimdi teknik adam olarak bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızın da orada olup tribünde yerini almasını istiyorum. Yarınki maç bizim için çok önemli tabii ki. Taraftarımız iç saha maçında ne kadar iyi olduğunu, Avrupa'nın belki de en iyisi olduğunu hep gösterdi." diye konuştu.