"İnşallah olmaz" diyen Fatih Tekke destek istedi

Galatasaray deplasmanı sonrası konuşan Fatih Tekke, "Şuan birçok şey pozitif gidiyor. Düşüşler de olacaktır inşallah olmaz ama desteğe ihtiyacımız olacaktır." dedi.

Trendyol 'in 11. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 0-0 bitti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçı değerlendirdi.

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"İlk yarının ilk bölümü üstün olan taraf bizdik. Geçişler çok oldu, tehlikeli anlar vardı. Bizim birkaç gol olabilecek, son dokunuş eksikliğimiz oldu. İkinci yarıda Savic'in sakatlanması nedeniyle savunmaya önem verdik. Cesurca oynamaya çalıştık.

"DÜŞÜŞLER DE OLACAKTIR,  İNŞALLAH OLMAZ"

 Oyuncularıma 'Sizlerle gurur duyuyorum.' dedim. Eksikler var ama oyuncu üzerinden değil takımın getirdiği duygu üzerinden konuşmak lazım. Gurur duyulacak şekilde cesurca oynadık. Şuan birçok şey pozitif gidiyor. Düşüşler de olacaktır inşallah olmaz ama desteğe ihtiyacımız olacaktır. Hak edilen 1'er puan karşılıklı."

Derbide golsüz beraberlik

