İnsan kaçakçıları, futbolcuyu öldürdü: Kandırıldı, fidye vermedi!
Fas'ta denemeye çıkma vaadiyle kandırılan futbolcu Cheikh Toure, insan kaçakçıları tarafından öldürüldü.
Senegalli futbolcu Cheikh Toure, insan kaçakçıları tarafından kandırılarak öldürüldü.
Kendisini Fas'a götürerek futbolcu seçmelerine dahil edeceğini ve profesyonel bir takıma katacağını söyleyen insan kaçakçılarına inanan Toure, hiç beklemediği bir durumun içinde kaldı.
İnsan kaçakçıları, Cheikh Toure'yi Fas yerine Gana'ya götürdü ve Senegalli futbolcunun ailesinden fidye istedi.
Genç futbolcunun ailesi, Toure'yi Gana'ya kaçıran grubun fidye talebini yerine getiremedi.
Cheikh Toure, fidye talebinin yerine getirilememesinin ardından insan kaçakçılığı yapan ekip tarafından öldürüldü.
Gana ve Senegalli yetkililerin, yaşanan trajik olay sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.