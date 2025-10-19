İnsan kaçakçıları, futbolcuyu öldürdü: Kandırıldı, fidye vermedi!

Senegalli futbolcu Cheikh Toure, insan kaçakçıları tarafından kandırılarak öldürüldü.



Kendisini Fas'a götürerek futbolcu seçmelerine dahil edeceğini ve profesyonel bir takıma katacağını söyleyen insan kaçakçılarına inanan Toure, hiç beklemediği bir durumun içinde kaldı.



İnsan kaçakçıları, Cheikh Toure'yi Fas yerine Gana'ya götürdü ve Senegalli futbolcunun ailesinden fidye istedi.