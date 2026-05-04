Inter 21'inci şampiyonluğunu ilan etti
04.05.2026 03:27
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Inter, bitime üç hafta kala 82 puanla şampiyonluğunu ilan etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Serie A'nın 35'inci haftasında sahasında Parma'yı ağırladı.
Milano temsilcisi, 45+1'inci dakikada Marcus Thuram ve 80'inci dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu skorla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile puan farkını 12'ye çıkaran Inter, kulüp tarihinin 21'inci şampiyonluğuna ulaştı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.