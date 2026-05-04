Inter 21'inci şampiyonluğunu ilan etti

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 'nun formasını giydiği Inter, Serie A'nın 35'inci haftasında sahasında Parma'yı ağırladı.

Milano temsilcisi, 45+1'inci dakikada Marcus Thuram ve 80'inci dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu skorla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile puan farkını 12'ye çıkaran Inter, kulüp tarihinin 21'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.