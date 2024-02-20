Inter-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Atletico Madrid maçı 20 Şubat Salı akşamı yapılacak. "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. İşte, Inter-Atletico Madrid maçı hakkında bilgiler...



İNTER-ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi D Grubunu ikinci tamamlayarak son 16 turuna kalan İnter, 20 Şubat (bugün) akşamı Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor.



İnter-Atletico Madrid karşılaşması saat 23:00’da başlayacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



İnter-Atletico Madrid karşılaşması iki maç üzerinden oynanacak ve eşleşmenin galibi adını çeyrek finale yazdıracak.

