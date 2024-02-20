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Inter-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda, İtalyan devi Inter ile İspanya'nın köklü ekibi Atletico Madrid bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Peki, Inter-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Atletico Madrid maçı 20 Şubat Salı akşamı yapılacak. "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. İşte, Inter-Atletico Madrid maçı hakkında bilgiler...

İNTER-ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

D Grubunu ikinci tamamlayarak son 16 turuna kalan İnter, 20 Şubat (bugün) akşamı Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor.

İnter-Atletico Madrid karşılaşması saat 23:00’da başlayacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İnter-Atletico Madrid karşılaşması iki maç üzerinden oynanacak ve eşleşmenin galibi adını çeyrek finale yazdıracak.

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