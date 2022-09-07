İnter-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında İnter kendi sahasında Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takım bu akşam Giuseppe Meazza Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki, İnter-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



İNTER-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında bu akşam İnter sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak.



Heyecan dolu mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ



Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcileriyle karşılaştığı son 10 maç toplam 39 gole sahne oldu. Inter'in Alman ekipleriyle oynadığı son üç karşılaşmada iki taraf da 2'den fazla gol kaydetti.



İtalya temsilcileriyle Şampiyonlar Ligi'nde onyadığı son 10 maçı kaybetmeyen Bayern Münih, son mağlubiyetini Mart 2011'de aldı. Bayern Münih karşısında kalesini gole kapatan son İtalyan takımı 2009/10'daki Şampiyonlar Ligi finalini 2-0'lık skorla kazanan Inter'di.



Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği son altı sezonun sadece birine kazanarak başlayan Inter, 2018/19'de Tottenham'ı 2-1 mağlup etmişti. İtalyan ekibi, turnuvada yer aldığı son üç sezonun açılış karşılaşmasını kazanamadı. 2003/04'ten bu yana Şampiyonlar Ligi gruplarının açılış haftasında oynadığı 18 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, bu karşılaşmalarda 45 gol atarken kalesinde sadece 18 gol gördü.



Almanya temsilcisi, son dokuz sezondaki ilk maçlarında kalesini gole kapattı. Avrupa kupalarında Inter formasını giydiği 16 maçta toplam 17 golde payı bulunan Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı 10 karşılaşmada sekiz kez skoru değiştirdi.