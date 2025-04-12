Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Cagliari bu sezon düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İtalyan ekibi haftaya topladığı 30 puanla 15. basamakta girdi. Oynadığı akrşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez sarsarken kalesinde ise 44 gol gördü. Ligde son iki maçını kaybetmeyen Cagliari, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Inter - Cagliari maçının başlangıç saati…



İNTER - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’nın 32’nci haftasında İnter - Cagliari karşı karşıya geliyor. Mücadele 12 Nisan Cumartesi günü saat 19:00’da başlarken S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



İnter geride kalan 31 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken 68 puan topladı ve zirvede yer alıyor.



Cagliari ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 15. basamakta haftaya giriyor.



