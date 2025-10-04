İnter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
Serie A’da haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından İnter, Cremonese’yi konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki İnter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
İnter ev sahibi avantajını kullanarak Cremonese karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Cremonese ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
İNTER - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. İnter - Cremonese mücadelesi bugün (4 Ekim) saat 19.00 da başlayacak.
Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.