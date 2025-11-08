İnter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )
İtalya Serie A’da heyecan İnter - Lazio maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde İnter - Lazio karşı karşıya geliyor. Lazio zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki İnter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
İNTER - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında İnter - Lazio kozlarını paylaşıyor. Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 22.45’de başlayacak ve tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.