Inter Miami FC'den Lionel Messi ve Sergio Busquets açıklaması: Dünyanın en iyilerini istiyoruz

ABD'de MLS Lig ekiplerinden Inter Miami FC Lionel Messi ve Sergio Busquets'i kadrosuna katmak istiyor.



Teknik direktör Phil Neville, Lionel Messi ve Sergio Busquets'in Inter Miami FC'nin radarında olduğunu ifade etti.

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINI İSTİYORUZ"



Neville, kulübünün dünyanın en iyi yıldızlarını getirme konusunda iddialı olduğunu, Messi ve Busquets'in de bir istisna olmadığını açıkça belirtti. Neville, "Dünyanın en iyi oyuncularını bu futbol kulübüne getirmek istiyoruz. Messi ve Busquets son yıllarda öne çıkan ikili. Onlar, bu organizasyona hâlâ büyük fayda sağlayacak harika oyuncular." dedi.



Neville sözlerine şöyle devam etti: "Miami'ye katıldığımdan beri, dünya futbolunun en iyi oyuncularıyla bağlantı kurduğumuzu düşünüyorum. Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suárez... Her zaman dünyanın en iyi oyuncularıyla bağlantı kuracağız. Gonzalo Higuaín ve Blaise Matuidi'ye sahiptik. Şimdi onlar emekli olduktan sonra yeni oyuncuları getirme fırsatımız var."



Messi ve Busquets'in Paris Saint-Germain ve Barcelona ile mevcut sözleşmeleri yaz aylarında sona erecek.