Inter Miami, Porto'yu Messi'yle devirdi
Kulüpler Dünya Kupası'nda Porto'yu ağırlayan Inter Miami, ilk yarısını geride kapattığı maçı Messi'nin golüyle 2-1 kazandı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi ABD temsilcisi Inter Miami, Portekiz ekibi Porto'yu mağlup etti.
Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşılaştı.
Porto, Samu Aghehowa'nın 8. dakikada penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda kendini toparlayan Inter Miami, 47'de Telasco Segovia ve 54'te Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
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