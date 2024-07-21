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Inter Miami'den Lionel Messi'ye özel plaket

MLS ekibi Inter Miami, Copa America'da yaşadığı şampiyonlukla birlikte kariyerindeki 45. kupasını kazanan futbolcusu Lionel Messi'ye Chicago Fire maçı öncesi plaket takdim etti.

Inter Miami'den Lionel Messi'ye özel plaket

Inter Miami, MLS'te normal sezon maçında Chicago Fire'ı 2-1 mağlup ettiği mücadele öncesinde için özel bir tören düzenledi.

Geçen hafta Copa America finalinde kazandığı zaferle son şampiyonluğunu kutlayan Messi, kulüp ve ülke oyuncusu olarak kazandığı 45. büyük zaferin anısına verilen plaketi kabul etti.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Arjantin formasıyla Copa Amerika finalinde ayak bileğinden sakatlık yaşayan Messi'nin yeşil sahalara dönüş tarihinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi. 

Inter Miami'den Lionel Messi'ye özel plaket - 1

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