Inter Miami'nin kaptanlık pazubandı artık Lionel Messi'de

Takımın teknik direktörü Tata Martino, Messi'nin kaptanlık görevine getirildiğini açıkladı.



Messi, Inter Miami'nin Leagues Cup'ta Cruz Azul ile oynadığı maçta kaptanlık bandını DeAndre Yedlin'den devralmıştı.



Messi, Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra Inter Miami'ye transfer olmuş ve 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.



INIESTA VE SUAREZ GÜNDEMDE



Ayrıca, Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da takıma katıldığı, Andres Iniesta ve Luis Suarez gibi diğer transferlerin de gündemde olduğu belirtiliyor.



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