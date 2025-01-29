Inter-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. hafta mücadelesinde İnter, Monaco’yu konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon puan tablosunda ilk 8’de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. İnter mücadeleden üç puanla ayrılması durumunda adını son 16’ya yazdıracak. Peki, Inter-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta maçları için nefesler tutuldu. Haftanın kritik maçlarından birinde İtalyan devi Inter, Fransız ekibi Monaco'yu sahasında konuk edecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak olan mücadelede Bosna Hersek'li hakem Irfan Peljto düdük çalacak. İşte, Inter-Monaco maçı hakkında bilgiler...
INTER-MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Inter-Monaco maçına geri sayım başladı.
29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’da başlayacak karşılaşma, Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ÇALHANOĞLU OLMAYACAK
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Monaco ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Inter: Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Mkhitaryan, Barella, Asllani, Dimarco, Dumfries, Thuram, Martinez
Monaco: Majecki, Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Ben Seghir, Embolo
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