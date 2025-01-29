Inter-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta maçları için nefesler tutuldu. Haftanın kritik maçlarından birinde İtalyan devi Inter, Fransız ekibi Monaco'yu sahasında konuk edecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak olan mücadelede Bosna Hersek'li hakem Irfan Peljto düdük çalacak. İşte, Inter-Monaco maçı hakkında bilgiler...



INTER-MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Inter-Monaco maçına geri sayım başladı.



29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’da başlayacak karşılaşma, Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



ÇALHANOĞLU OLMAYACAK



Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Monaco ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Inter: Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Mkhitaryan, Barella, Asllani, Dimarco, Dumfries, Thuram, Martinez



Monaco: Majecki, Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Ben Seghir, Embolo