İnter - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Monza bu sezon ligde beklentilerin çok uzağında kaldı. İtalyan ekibi oynadığı 27 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilirken 8 beraberlik ve 17 mağlubiyetle ligin son sırasına demirledi. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Monza, İnter deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İnter - Monza karşılaşamsının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki İnter - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



İNTER - MONZA MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da şampiyonluğun favorisi İnter, Monza’yı ağırlıyor. Ev sahibi avantajını kullanarak karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen İnter’de gözler Hakan Çalhanoğlu’nda olacak.



İnter - Monza mücadelesi 8 Mart Cumartesi günü saat 22.45’te başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Ev sahibi ekip bu sezon ligde 27 karşılaşamda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken rakip fileleri 60 kez sarstı. Ligin en golcü takımı olan İnter, kalesinde ise sadece 25 gol gördü.



Monza ise bu sezon sadece 2 galibiyet çıkarabilirken 14 puanla ligin son sırasında bulunuyor.



