İnter - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon öncesinde İtalyan devi İnter, hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen İnter, Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.
İnter - Olympiakos arasında oynanacak hazırlık mücadelesine ilişkin detaylar belli oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, İtalya Serie A'nın başlamasına bir hafta kala hazırlık mücadelelerine devam ediyor.
İNTER - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?
İnter - Olympiakos arasında oynanacak ahzırlık mücadelesi 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.
Bari'da, Stadio San Nicola Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
