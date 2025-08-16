İnter - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İnter - Olympiakos arasında oynanacak hazırlık mücadelesine ilişkin detaylar belli oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, İtalya Serie A'nın başlamasına bir hafta kala hazırlık mücadelelerine devam ediyor.

İNTER - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?

İnter - Olympiakos arasında oynanacak ahzırlık mücadelesi 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

Bari'da, Stadio San Nicola Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.