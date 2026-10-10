Inter, Parma'yı rahat yendi. Maçın en iyisi Hakan Çalhanoğlu seçildi

İtalya Serie A 'nın 6. haftasında Inter'in Parma'yı 3-0 yendiği maç Hakan Çalhanoğlu 'nun da dönüşüne sahne oldu.

Sakatlığını atlatan milli futbolcu ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 62 dakika sahada kaldı ve penaltıdan bir de gol attı.

Sakatlık dönüşü ilk 11'de başladığı mücadelede, takımın orta saha ritmini ve temposunu belirleyen ana aktör olan Hakan'a 8 gibi yüksek bir not verildi. Taraftar oylamasında da Hakan maçın adamı seçildi.