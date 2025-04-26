İnter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya’nın önemli takımlarından İnter, Roma’yı konuk ediyor. A Milli Takım’ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İnter, bu sezon ligde 71 puan toplarken haftaya zirvede giriyor. Roma ise son beş karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. İnter, Roma karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İnter - Roma maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



İNTER - ROMA MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da heyecan İnter - Roma karşılaşmasıyla devam ediyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



İnter geride kalan 33 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında 1. basamakta yer alıyor.



Roma ise 57 puan toplarken 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

