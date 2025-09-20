İnter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İtalya Serie A)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Serie A’da sonucu merakla beklenen maçta İnter - Sassuolo kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Sassuolo zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İnter - Sassuolo mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



İNTER - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN?



İtalya’da haftanın kritik mücadelesinde İnter - Sassuolo karşı karşıya geliyor.Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 21.45’te başlayacak ve tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

