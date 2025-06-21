İnter - Urawa Red maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren İnter, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. İnter’de Sebastiano Esposito, Lautaro Martinez gibi oyuncuların performansı merakla bekleniyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki İnter - Urawa Red maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…



İNTER - URAWA RED MAÇI NE ZAMAN?



ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Moritanyalı hakem Dahane Beida düdük çalacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

