Inter'de Cristian Chivu için çanlar çalıyor

Serie A'nın dev ekibi Inter, geçtiğimiz pazar günü oynanan dev derbide Milan'a 1-0 mağlup oldu.

Lacivert-siyahlıların ezeli rakibine karşı evinde aldığı bu mağlubiyetin yönetim kurulunun Cristian Chivu'ya karşı olan inancını zedelediği bildirildi.

Yarın yani 26 Kasım Çarşamba günü Atletico Madrid'in konuğu olacak olan Inter'in bu maçta göstereceği performansın Rumen teknik adamın geleceği için önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HİÇ KAYBETMEDİ

Chivu'nun Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı dört maçın hepsini kazandı. Ancak İtalyan ekibinin rakipleri nispeten daha düşük profilli ekipleri olan Ajax, Slavia Prag, Union Saint-Gilloise ve Kairat Almaty idi.

Lacivert-siyahlıları lig aşamasının son dört haftasında bekleyen takımlar ise kulübün direkt olarak son 16'ya yükselmesinde engel teşkil edebilir. Inter, bu periyotta Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal ve Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

NOT: Turnuva formatına göre lig aşamasını ilk sekizde tamamlayan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükseliyor. Geçtiğimiz sezon, ilk sekize giren son üç takım 16 puan toplayan Aston Villa, Lille ve Bayer Leverkusen idi.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"

Cristian Chivu da Milan karşılaşmasının ardından büyük maçlarda daha iyi bir performans gösterebileceklerini kabul etti. 45 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Oyuncularım antrenmanlarda her şeylerini veriyorlar. Hiçbir oyuncumu parmakla gösteremem. Kimseyi de bahane olarak kullanamam. Hep beraberiz ve tüm sonuçlardan hep birlikte sorumluyuz. Daha iyi olabilirdik. Fırsatları daha iyi kullanabilirdik. Şimdi bir adım geri atmak zorundayız.”

KARŞILAŞMA SAAT 23.00'TE

Atletico Madrid'in Inter'i ağırlayacağı mücadele yarın saat 23.00'te yapılacak.