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Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde yok

Hakan Çalhanoğlu, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde yok

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İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

HOCASI AÇIKLADI

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, sol uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın oynanacak Real Sociedad karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda İspanyol takımı Real Sociedad ile TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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