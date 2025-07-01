Inter'de krizin adı Hakan Çalhanoğlu: Lautaro "Hemen gitsin" dedi, başkan devreye girdi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'nın Inter takımıyla Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı.



Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.



MAÇ SONUNDA KRİZ: HAKAN ÇALHANOĞLU



Inter kaptanı Lautaro Martinez, karşılaşma sonrasında DAZN'a konuştu. Oldukça sinirli olduğu görülen Arjantinli yıldızın hedefinde Hakan Çalhanoğlu vardı. "KALMAK İSTEMEYEN HEMEN GİTSİN"



Golcü oyuncu maç sonunda "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Lautaro Martinez'in bu sözleri kısa süre içinde spor kamuoyunun gündemine otururken, devreye bir de Inter Başkanı Marotta girdi. MAROTTA: "BU SÖZLERİM HAKAN'A"



Milli futbolcu için konuşan Marotta, "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız." dedi.



Ayrıca transfere dair değerlendirmelerde bulunan Inter Başkanı, "Transfer dönemi bugün resmen başladı, yola devam etmek istemeyenler net bir duruş sergilemeli! Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma isteğini dile getirmedi." şeklinde konuştu.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU



A Milli Takım'ın da kaptanlığını üstlenen Çalhanoğlu'nun adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.



Yıldız futbolcunun, sarı - kırmızılılara gitmek için kulüp yönetimine baskı yaptığı ve tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı öne sürülmüştü.



Öte yandan Galatasaray'ın Inter'e yaptığı teklifin 15 milyon euro bandında olduğu, İtalyan ekibinin ise 20 milyon euro'da direttiği aktarılmıştı.