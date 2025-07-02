Inter'deki Hakan Çalhanoğlu krizinin nedeni ortaya çıktı: Lautaro'nun derdi başka, takım içinde bölünme var!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye 2-0 kaybederek organizasyona son 16 turunda veda eden Inter'de takım kaptanı Lautaro Martinez, karşılaşmanın ardından adeta ateş püskürmüştü.



Arjantinli golcü, maç sonunda verdiği röportajda "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Lautaro Martinez'in bu sözleri kısa süre içinde spor kamuoyunun gündemine otururken, devreye bir de Inter Başkanı Marotta girmişti.



Kulüp başkanı Marotta ise "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız." demişti.



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kaptan ve başkana şöyle cevap vermişti:



"ASLA İHANET ETMEDİM"



Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte teklifler geldi - çok cazip teklifler. Ama kaldım. Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum. Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.



"TARİH HATIRLAYACAK"



Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil."

GERÇEKLER TEK TEK ORTAYA ÇIKTI



Inter'de Hakan Çalhanoğlu ile fitili ateşlenen krizin altında daha büyük bir neden yattığı ortaya çıktı.



"HASSAS DENGE BOZULDU"



Repubblica'nın haberinde teknik direktör Simone Inzaghi'nin ayrılmasıyla birlikte işlerin karmaşık bir hal aldığı kaydedildi. Inzaghi döneminde oyuncular arasındaki bağın çok daha kuvvetli olduğu belirtilirken, hassas dengenin Chivu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte bozulduğu ifade edildi.



LAUTARO'NUN TEPKİSİNİN NEDENİ



Lautaro Martinez'in Hakan Çalhanoğlu'na öfke dolu sözlerinin ardında ise bambaşka bir nedenin olduğu aktarıldı. Arjantinli futbolcunun, eşinin en sevdiği şehir olan Madrid ve Avrupa'nın birçok devinden gelen teklifleri reddederek bir duruş sergilediğini düşündüğü vurgulandı.



Martinez'in bu nedenle Hakan Çalhanoğlu'na yüklendiği ve açıklamalarında sert bir tavır takındığı öğrenildi.



Haberin devamında sadece Lautaro'nun değil, Barella ve Bastoni'nin de kendilerine gelen teklifi elinin tersiyle ittiği yazıldı.

ÇALHANOĞLU'NA DESTEK



Hakan Çalhanoğlu'nun ise günah keçisi olmaya karşı direndiği ve "Asla ihanet etmedim" paylaşımıyla kendisine yöneltilen okları geri çevirmek istediği belirtildi.



Çalhanoğlu'nun yaptığı paylaşımı beğenenler arasında Inzaghi'nin eşi Gaia Lucariello ve Inter'in eski futbolcusu Arnautovic'in bulunması dikkat çekti.



SADECE HAKAN DEĞİL...



Öte yandan takımın gidişatından memnun olmayan kişilerin sayısının Çalhanoğlu ile sınırlı olmadığı ve milli futbolcuya ek olarak Dumfries, Bisseck ve Frattesi'nin de bulunduğunun altı çizildi.



"INTER'DE BÖLÜNME VAR"



Inter'in derin bir bölünme içerisinde olduğu ve takım içindeki herkesin "zorunlu" olarak taraf tuttuğu dile getirilirken, soyunma odasında oyuncuları bir arada tutan, görünmez ip görevi gören Inzaghi'nin gidişi sonrası Chivu'nun yeni bir bağ kurması gerektiği ifade edildi.