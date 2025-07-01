Inter'deki kriz sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sitem dolu paylaşım: "Pişman olma!"
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'nun paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgiliğ sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fluminense'ye 2-0 mağlup olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Inter'de takım kaptanı Lautaro Martinez ateş püskürmüştü.
LAUTARO MARTINEZ ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Arjantinli yıldız, maç sonunda verdiği röportajda "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.
MAROTTA DEVREYE GİRDİ
Kulüp başkanı Marotta ise "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız." demişti.
EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ
Milli futbolcudan henüz bir açıklama gelmezken, eşi Sinem Çalhanoğlu gündeme oturan bir paylaşımda bulundu.
Instagram hikayesinde "Bazı insanlar sana değil, sana olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değiştiğinde, sadakatleri de değişir." sözünü paylaşan Sinem Çalhanoğlu'nun gönderideki notu ise şöyle:
"İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma. Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır."
Sinem Çalhanoğlu'nun Instagram hikayesinden yaptığı paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
GALATASARAY İLE ANILIYORDU
A Milli Takım'ın da kaptanlığını üstlenen Çalhanoğlu'nun adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.
Yıldız futbolcunun, sarı - kırmızılılara gitmek için kulüp yönetimine baskı yaptığı ve tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı öne sürülmüştü.
Öte yandan Galatasaray'ın Inter'e yaptığı teklifin 15 milyon euro bandında olduğu, İtalyan ekibinin ise 20 milyon euro'da direttiği aktarılmıştı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 maça çıkan 31 yaşındaki Çalhanoğlu, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
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