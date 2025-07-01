Inter'deki kriz sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sitem dolu paylaşım: "Pişman olma!"

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgiliğ sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Fluminense'ye 2-0 mağlup olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Inter'de takım kaptanı Lautaro Martinez ateş püskürmüştü.



LAUTARO MARTINEZ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Arjantinli yıldız, maç sonunda verdiği röportajda "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

MAROTTA DEVREYE GİRDİ



Kulüp başkanı Marotta ise "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız." demişti.