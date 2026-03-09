Ramazan imsakiyesi banner
Inter'den Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması

09.03.2026 17:46

Anadolu Ajansı

Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'da kaptanlık görevini yapıyor

Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk addüktör kaslarında gerilme tespit edildi.

İtalya Serie A ekibi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk addüktör kaslarında hafi gerilme tespit edildiğini açıkladı.
 

Inter'in açıklamasında, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde MR taramasına girdi. Testler, sağ uyluğundaki addüktör kaslarında hafif bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı." denildi.
 

İtalyan basınına göre, 32 yaşındaki oyuncu 14 Mart Cumartesi günü Serie A'da oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek.